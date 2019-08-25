Медведев отметил роль угольной промышленности в развитии экономики России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Сегодня Россия - одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло", - говорится в поздравлении.

Как отметил премьер, в числе приоритетных для России задач - создание достойных условий труда, жизни и социальных гарантий для шахтеров. "Поддержка этой стратегически важной отрасли, привлечение значительных инвестиций, внедрение современных технологий при разработке новых месторождений - важнейшие задачи, которые государство решает совместно с бизнесом", - добавил глава правительства.

Медведев пожелал работникам крепкого здоровья и отметил, что их профессия является образцом надежности, силы духа и преданности своему делу.

Профессиональный праздник горняков - День шахтера - отмечается в последнее воскресенье августа.