Трамп рассчитывает, что США и Великобритания в кратчайшие сроки заключат торговую сделку

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Великобритания в кратчайшие сроки заключат двустороннее торговое соглашение. Убежденность в этом выразил президент США Дональд Трамп в воскресенье перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита Группы семи (G7), который проходит в Биаррице. Слова главы вашингтонской администрации приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Отвечая на вопрос, как быстро Вашингтон и Лондон смогут заключить сделку, Трамп отметил: "Довольно быстро. Мы не ожидаем проблем". Он похвалил Джонсона и выразил надежду на прогресс в переговорах с ним. "Мы работаем над очень крупной торговой сделкой, и я думаю, что она увенчается успехом, - добавил американский лидер. - Очень крупная торговая сделка, больше, чем мы когда-либо имели".

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с главой Минфина Великобритании Саджидом Джавидом возможность заключения временного торгового соглашения между двумя странами. Как сообщил во вторник агентству Reuters на условиях анонимности источник в американской администрации, такое соглашение может вступить в силу 1 ноября - на следующий день после запланированной даты Brexit.

Временная договоренность обеспечила бы двум странам возможность закончить переговоры о заключении полноценного двустороннего соглашения о свободной торговле. Как Лондон, так и Вашингтон демонстрируют заинтересованность в том, чтобы подписать его после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Источник агентства Reuters также заявил о том, что стороны могут подписать дорожную карту проекта заключения соглашения о свободной торговле в ходе саммита G7.