Китайские туристы могут потратить в России в 2019 году более 70 млрд рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Траты китайских туристов в России по итогам 2019 года могут превысить 72 млрд рублей или $1,1 млрд. Об этом говорится в сообщении российской туристической ассоциации "Мир без границ" (объединяет почти 200 предприятий, работающих с китайским туристическим рынком).

Расчет основан на данных статистической подборки Центробанка РФ "Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации" по итогам I квартала 2019 года. По данным ЦБ, китайские граждане за указанный период потратили в России $264 млн и впервые за всю историю мониторинга стали лидерами среди других стран по объемам трат на территории РФ. При этом, по данным пограничной службы ФСБ, в первом квартале было совершено 342 тыс. поездок из Китая в Россию.

"По предварительным оценкам экспертов ассоциации "Мир без границ", до конца года число туристических поездок граждан КНР в Россию достигнет показателя 1,4-1,5 млн. Таким образом, общий объем трат составит не менее $1,1 млрд, а, скорее всего, больше, так как в высокий сезон туристы традиционно активнее покупают товары и услуги в стране пребывания", - отмечается в сообщении.

Турпоток китайских туристов в Россию в первом полугодии 2019 года вырос на 24,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, сообщала ранее ассоциация "Мир без границ".

Драйвером роста, как и в предыдущие периоды, стали Москва и Санкт-Петербург: совокупный рост приема туристов из Китая здесь составил почти 43%. При этом число прибытий китайских путешественников через пункты пограничного контроля северной столицы составил порядка 130 тыс., Москвы - 195 тыс.