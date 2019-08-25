Две китайские компании купили более 50% акций "Мотор Сич"

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом сообщил директор по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолий Малыш в комментарии "Общественному ТВ".

"Китайские компании уже купили акции. Теперь решение за АМКУ. Когда оно будет - мы не знаем", - сказал он.

В пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Соединенных Штатов сообщила, что помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон стремится не допустить приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft украинского завода "Мотор Сич".

По данным издания, сотрудники Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американского посольства на Украине прорабатывают время встречи Болтона и главы "Мотор Сич" на следующей неделе в Киеве.

Согласно публикации, Skyrizon Aircraft строит под мощности украинского предприятия завод в Чунцине на юго-западе КНР. Подтверждений данной информации с украинской стороны пока не было озвучено.

В начале июля АМКУ сообщил о попытке государственного концерна "Укроборонпром" вернуть себе контроль над "Мотор Сич", которая была акционирована в начале 1990-х. Государственный концерн совместно с зарегистрированной на Британских Виргинских островах компанией Skyrizon Aircraft подал заявку в АМКУ на получение контрольного пакета акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей.

Одновременно Skyrizon Aircraft обратилась в комитет за разрешением на покупку акций ряда компаний, которые в настоящее время выступают акционерами "Мотор Сич". Как отмечал Антимонопольный комитет, это является частью "многоступенчатой транзакции, направленной на обретение контроля над "Мотор Сич". Наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" возглавляет Айварас Абромавичус.

История завода

Предприятие ведет свою историю с 1907 года. Именно на нем было впервые налажено производство авиационных моторов в Российской империи в период Первой мировой войны. С тех пор оно не меняло свой профиль. В настоящее время компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование.

После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. Доля "Мотор Сич" на российском рынке в 2009 году достигала 50%, но затем начала постепенно снижаться за счет выхода на новые рынки, в частности на рынок Китая. После госпереворота на Украине в 2014 году правительство страны запретило любое военно-техническое сотрудничество с Россией. В 2017 году "Мотор Сич" начал строительство предприятия в Китае.

Однако весной 2018 года 56% акций "Мотор Сичи" были арестованы по решению суда в рамках расследования дела об "умышленном разрушении стратегического предприятия". По версии следствия, речь шла о незаконной продаже этих акций китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry с целью ликвидации завода и вывода его технологий за границу. В "Мотор Сич" все обвинения отвергали, ссылаясь на то, что предприятие является акционерным обществом с частной формой собственности, а акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам. По данным СМИ, у украинского государства в настоящее время нет пакетов акций компании.