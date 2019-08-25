Трамп сожалеет, что не поднял пошлины на товары из Китая еще выше

БИАРРИЦ /Франция/, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сожалеет, что не поднял таможенные пошлины на товары из Китая еще выше. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с тем, что американские СМИ неверно, по ее версии, истолковали слова американского лидера.

"Сегодня [в воскресенье] утром [на полях саммита Группы семи в Биаррице] на двусторонних переговорах с [премьер-министром] Великобритании [Борисом Джонсоном] президента спросили, "не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем". Его ответ был во многом неверно истолкован. Президент Трамп ответил утвердительно - потому что он сожалеет о том, что не поднял пошлины выше", - отметила Гришэм.

"Конечно, почему бы и нет. Могу, по крайней мере. Я переосмысливаю все [вопросы]", - ответил Трамп на соответствующий вопрос перед переговорами с Джонсоном. В воскресенье многие американские СМИ, в том числе газета The Washington Post, сообщили, что американский лидер якобы "впервые дал понять, что сожалеет об обострении торговой войны с Китаем".

Трамп объявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин решительно выступает против повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию.

Торговая война США и Китая

Как следует из опубликованного в пятницу заявления Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР, Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. По его словам, такое решение было принято из-за того, что Пекин не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможности повышения ввозных пошлин на нее. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд консультаций прошел в Шанхае 30-31 июля.