Представитель Зеленского: поставки дизтоплива из России на Украину сократились вдвое

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе уменьшились вдвое из-за ввода пошлин со стороны Киева. Об этом сообщил в воскресенье представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

"В августе объемы поставок дизеля с РФ уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее", - написал он в Facebook. При этом Герус заверил, что речь о дефиците дизтоплива не идет, так как "увеличились поставки из Белоруссии, стран ЕС и с морских направлений".

Герус также заявил, что цены на дизтопливо в стране несколько снизились, что, как он утверждает, доказывает, что решение Киева о вводе пошлин было "продуманным, своевременным и эффективно имплементированным".

17 июля правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.