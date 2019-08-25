В Вашингтоне не ожидают от Пекина ответных мер на повышение пошлин

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Вашингтон не ожидает от Пекина ответных мер на решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая. С таким заявлением выступил в воскресенье глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу в эфире телеканала CBS.

Ему был задан вопрос относительно того, ожидает ли он ответных мер со стороны КНР. "Нет. Знаете, я думаю, что его (Трампа - прим. ТАСС) решение было ответом на их действия. Поэтому я сомневаюсь, что они пойдут на другой шаг", - сказал он, подчеркнув, что США и Китай поддерживают торговые переговоры.

"На прошлой неделе представители [двух стран] провели телеконференцию. Еще одна состоится на предстоящей неделе, а в администрации все еще ожидают, что китайская делегация прибудет в США в сентябре", - указал Кудлоу.

Трамп объявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин решительно выступает против повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию.