Минск надеется завершить переговоры по траншу ЕФСР после решения вопросов интеграции с РФ

МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белоруссия ожидает завершения переговорного процесса по выделению седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) после подписания программы по интеграции с РФ. Об этом сказал в воскресенье министр экономики республики Дмитрий Крутой в эфире телеканала СТВ.

"Переговоры находятся на той же стадии, что и полгода назад, и год назад. Они [представители ЕФСР] ожидают подписания программы по интеграции с Российской Федерацией. Думаю, после этого мы быстро завершим переговоры", - сказал он.

Касаясь переговорного процесса с Международным валютным фондом (МВФ), Крутой сказал, что, исходя из процедур и правил, фонд "не ведет переговоры о предоставлении кредитов и по новым программам в период электоральных кампаний". "Поэтому на период парламентских и президентских выборов (парламентские выборы пройдут в Белоруссии в ноябре 2019 года, а президентские - в 2020 году - прим. ТАСС) никаких переговоров по новой программе не будет, чтобы не оказывать никакого политического давления, - сказал министр. - Поэтому, я думаю, на период ближайших года-полтора мы сосредоточимся на классических оценочных миссиях, продолжится реализация тех грантовых и экспертных соглашений, которые у нас есть в различных областях".

Соглашение о финансовом кредите из средств ЕФСР министерство финансов и Евразийский банк развития подписали в марте 2016 года. Оно предполагает выделение $2 млрд семью траншами на поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства Белоруссии. Евразийский банк развития, управляющий средствами ЕФСР, в октябре 2018 года предоставил Белоруссии шестой транш кредита в размере $200 млн из средств фонда. Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович еще в феврале 2019 года сказал, что Минск рассчитывает до конца первого квартала 2019 года получить седьмой транш кредита ЕФСР в размере $200 млн.

Белоруссия обсуждала возможность привлечения кредита МВФ в сумме $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты в рамках Союзного государства, а к декабрю представить программу по интеграции.