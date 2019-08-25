Эксперты: санкции США не навредят экономике России сильнее, чем торговые войны

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вступает в силу второй пакет санкций США в отношении России по так называемому делу Скрипалей, запрещающий американским банкам участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, а также выдавать правительству РФ нерублевые кредиты. Эксперты, опрошенные ТАСС, полагают, что новые санкции не смогут нанести экономике России больший вред, чем торговые войны, в частности, США и Китая, и волатильность на нефтяном рынке.

Речь идет о новых санкциях США, которые обуславливаются приписываемой России причастностью к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в Солсбери. Они предусматривают противодействие Вашингтона предоставлению займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а также ограничение экспорта ряда товаров и технологий.

Фактическое вступление санкций в силу не повлечет последствий для российской экономики, так как участники рынка заложили этот фактор еще на стадии их объявления, а объем российского валютного долга - крайне незначителен, считают аналитики. Гораздо более существенные последствия для России может принести новый виток торговых противостояний и снижение цен на энергоносители.

"Рынок уже заложил в цены активов данные факторы. Таким образом, фактическое начало действий новых ограничений не должно оказать дополнительное влияние", - считают экономисты Renaissance Capital.

Реакции и затруднений не будет

Рынок, скорее всего, не отреагирует на наступление срока введения новых ограничений США в отношении РФ: участники рынка уже отыграли это событие, а формулировки ограничений достаточно мягкие, указывает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"Реакция, скорее всего, если и будет, то минимальной. Во-первых, формулировки ограничений очень мягкие и не заставляют держателей избавляться от уже купленного долга и не запрещают его покупку или продажу на вторичном рынке. Кроме того, на подобные вещи инвесторы обычно реагируют сразу, не дожидаясь даты вступления в силу новых ограничений, так что рынок уже в основном отыграл новые санкции", - сказал Брагин.

"Эффект санкций отыгрывается в основном в момент их объявления, а не в момент фактического вступления в силу", - соглашается Орлова.

По мнению экспертов, введение новых санкций также не должно вызвать существенных затруднений для Минфина при размещении долга, а, значит, и в части выполнения своих бюджетных обязательств.

"Размещение еврооблигаций, имевшее место в июне, характеризовалось значительным превышением спроса над предложением, первый, скорее всего, сократится, но будет поддерживаться отечественными участниками рынка. Если же Минфин все-таки столкнется с недостатком спроса, он всегда сможет заменить внешние заимствования внутренними. Полный отказ от размещения еврооблигаций в 2020-2021 годах, с учетом плановых объемов, повлечет увеличение годового объема размещения ОФЗ примерно на 200 млрд рублей. В таком случае Минфин будет продавать ежедневно дополнительные 800 млн рублей на внутреннем валютном рынке, что с учетом текущих объемов не столь существенно", - считают экономисты Renaissance Capital.

"Наиболее болезненная часть санкций по "делу Скрипалей" подразумевает ограничения на участие американских банков в первичном размещении российских суверенных валютных еврооблигаций, но объем российского госдолга составляет только 12% ВВП, федеральный бюджет России находится в профиците при ценах на нефть более $50/баррель и объем рынка валютного долга крайне незначительный. Иными словами, нельзя сказать, что санкционные ограничения на размещение валютного госдолга как-то серьезно уязвляют экономические интересы России", - сказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Прежние угрозы в силе

Введение новых ограничительных мер США таит в себе лишь угрозу того, что Россия остается под давлением геополитической напряженности и в обозримой перспективе очередные санкции могут еще не раз угрожать российскому рынку, сходятся во мнении экономисты.

"Однако подобные угрозы уже не являются сюрпризом для инвесторов, российский рынок живет в "боевой готовности" уже не первый год, поэтому у инвесторов уже сложился даже определенный иммунитет к событиям подобного рода", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Как итог, влияние введения новых санкций на российскую экономику мы оцениваем как незначительное, куда существенней для нее может оказаться новый виток торговых противостояний и снижение цен на энергоносители", - отмечают экономисты Renaissance Capital.