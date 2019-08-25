"Известия": "Почта России" просит 85 млрд рублей на торговлю лекарствами и алкоголем

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. "Почта России" просит выделить порядка 85 млрд рублей из государственного бюджета на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений. Об этом в понедельник сообщила газета " Известия " со ссылкой на проект концепции "Центры притяжения", который компания направила на согласование в ряд министерств.

По данным издания, в связи с заменой традиционных писем электронными, к 2023 году объем корреспонденции в общемировых масштабах упадет примерно в 1,5 раза, что приведет к снижению загрузки почтальонов. Для решения данной проблемы в "Почте России" разработали проект, нацеленный на изменение функционала отделений и их сотрудников в населенных пунктах с численностью жителей до 20 тыс. человек. Как указывается в документе, подлинность которого "Известиям" подтвердила пресс-служба госкомпании, около 80% отделений могут стать основой для трансформации в новые центры.

Как отмечает издание, помимо оказания профильных услуг, "Почта России" планирует выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги. Для этого требуется изменить пять категорий законодательных актов, в том числе закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, что позволит продавать товары, требующие лицензии.

Проект концепции также предусматривает три новых формата - пункт почтовой связи на арендованных площадях, передвижные и модульные отделения. Поясняется, что первый, к примеру, представляет собой спецтранспорт - "отделения на колесах" для работы в селах с населением до 500 человек. Его оценочная стоимость составляет 2,2 млн рублей. При этом модульное отделение напоминает павильон, а оценочная стоимость - 1,7 млн рублей.

Как сообщил "Известиям" источник, знакомый с ходом обсуждения проекта, проблемы в согласовании концепции могут возникнуть с Минфином, поскольку речь идет о значительных вложениях в непрофильную деятельность компании. В Минфине изданию не прокомментировали вопрос о том, какое заключение подготовлено на документ, в Минкомсвязи сообщили, что инициативы "Почты России" "заслуживают внимания, но требуют тщательной проработки с участием отраслевых федеральных органов исполнительной власти". Пресс-службы Минэкономразвития и Минздрава на запросы "Известий" не ответили, пресс-служба правительства сообщила, что пока документ в кабмин не поступал.