Власти Сахалинской области предлагают снизить транспортный налог на 30%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил снизить на 30% налог для всех владельцев легковых автомобилей в регионе.

"Предполагается снижение налога для всех островных владельцев легковых авто на 30% - независимо от мощности транспортных средств. Инициатива уже внесена на рассмотрение в Сахалинскую областную думу", - сообщил Лимаренко в своем Telegram-канале.

Таким образом, размер ежегодных платежей за автомобиль мощностью 100-150 лошадиных сил будет снижен с 5285 рублей до 3775, мощностью до 100 лошадиных сил - с 1 тыс. рублей до 700. С 7 тыс. рублей до 5 тыс. сократят налог на транспорт мощностью 200 лошадиных сил.