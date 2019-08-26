Хабаровский край предлагает включить проекты модернизации судозаводов в госпрограмму ОПК

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предлагают включить инвестиционные проекты модернизации Амурского и Хабаровского судостроительных заводов в формирующуюся госпрограмму развития оборонно-промышленного комплекса. Это в числе прочего поможет вывести предприятия из тяжелого финансового положения, сообщил ТАСС министр промышленности края Сергей Денисенко.

Развитие судостроения будет обсуждаться на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-6 сентября.

"Для продолжения дальнейшей реконструкции и развития судостроительных производств правительство края во взаимодействии с Минпромторгом России и АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК, заводы входят в корпорацию) проводят работу по включению перспективных инвестиционных проектов Амурского и Хабаровского судостроительных заводов в формируемую правительством РФ государственную программу по развитию оборонно-промышленного комплекса РФ до 2027 года", - сказал Денисенко.

Как сообщили агентству в региональном министерстве промышленности, речь идет о проектах обновления части сооружений заводов. Так, у Амурского судостроительного завода есть потребность в реконструкции гидротехнических сооружений, устройств для спуска и вывода судов, нужен новый транспортный док, также необходима модернизация сдаточной базы во Владивостоке. Предлагаемые к ремонту сооружения и база морально устарели и имеют высокий процент износа, отметили в министерстве. Финансирование предварительно подтверждено. Хабаровскому судостроительному заводу нужна реконструкция судоспусковых устройств.

Говоря о модернизации, Денисенко сообщил, что в июле 2019 года на Амурском заводе запустили в эксплуатацию линию дробеметной очистки и консервации металлопроката, которая закрывает потребности завода в таких работах и позволяет брать заказы от других предприятий. В 2020 году завод должен завершить реконструкцию основных цехов с установкой современного оборудования.

Финансовое положение заводов

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы переживают сегодня не самые лучшие времена. "На предприятиях разработаны и утверждены ОСК программы финансового оздоровления на 2019-2025 годы. При этом часть накопленных убытков не имеют источников погашения. Программами предполагается выделение бюджетных ассигнований на докапитализацию, однако до настоящего времени Минпромторгом России и Минфином России этот вопрос окончательно не решен", - сообщил Денисенко.

Он отметил, что правительство Хабаровского края добивается докапитализации заводов, а также оказывает помощь в получении заказов. Так, при содействии региональных властей Хабаровский завод получил заказы на строительство двух буксирных судов и понтона-батопорта для защитной дамбы от наводнения в Хабаровске. На Амурском судостроительном заводе сейчас ведется строительство шести военных кораблей и четырех гражданских судов. "Этих заказов недостаточно для безубыточной работы предприятий. По этой причине проводится работа с ООО "Русская рыбопромышленная компания" по получению заказов на строительство 14 единиц краболовных судов на период 2019-2024 годов, - сказал Денисенко. - Сейчас предприятиями ведется работа по получению новых заказов на строительство военных кораблей в рамках государственной программы вооружения на период 2018-2027 годов".

О форуме

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.