"Известия": Минсельхоз планирует забрать у предпринимателей неиспользуемые земли

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства РФ планирует ввести в оборот 4,8 млн га земель сельскохозяйственного назначения до 2024 года, в том числе за счет изъятия участков, которые находятся в собственности предпринимателей, однако не используются ими. Это позволит Минсельхозу выполнить поручение президента о наращивании агроэкспорта, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве.

"Предлагаемый механизм позволит сократить на три года срок вовлечения в сельскохозяйственный оборот заброшенных земельных участков, которые в течение длительного периода неиспользования заросли древесно-кустарниковой растительностью", - сообщили "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза.

По данным издания, перечень критериев, по которым можно будет определить, использовалась ли земля или нет, должно утвердить правительство. В соответствии с этим, бывшему владельцу земельного участка будет выплачена сумма, полученная от продажи изъятой на торгах земли. В Минсельхозе "Известиям" пояснили, что указанная норма не относится к садовым, огородным участкам, землям, предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также к участкам, на которых расположены объекты недвижимости, то есть не затрагивает дачников.

Как отмечает издание, стоимость земельного участка может оказаться значительно ниже рыночной: к примеру, если он пришел в негодность и для его использования необходимо провести ряд работ, цена участка может быть снижена до 85% от изначальной. В ведомстве "Известиям" также уточнили, что если земля не была продана на повторных открытых торгах, то фермер, который владеет соседним участком, может купить ее со скидкой в 10% от суммы, заявленной на вторые торги.

В пресс-службе Россельхознадзора изданию сообщили, что общая площадь сельскохозяйственных земель в России составляет 385 млн га, из которых около 12% не используются. За последние три года было выявлено более 2,3 млн га брошенных участков, в то время как за тот же срок удалось вернуть в оборот лишь треть от выявленных объемов и чуть более 1,5% от общей площади неиспользуемых земель.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что страна должна ввести в оборот миллионы гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, и давал правительству поручение, согласно которому Россия должна к 2020 году полностью обеспечивать себя продовольствием.