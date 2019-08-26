"Известия": Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Москва, оставаясь открытой для диалога со всеми международными партнерами по Северному морскому пути (СМП), не планирует использование трассы совместно с Норвегией, поскольку маршрут является национальной транспортной артерией России. Об этом в понедельник сообщила газета "Известия" со ссылкой на российское посольство в Осло.

"Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем", - пояснил старший советник посольства Владимир Исупов. В посольстве также отметили, что вопросы судоходства на Шпицберген остаются вне рамок Севморпути, поскольку на данный момент СМП проходит исключительно в российских территориальных водах, ограничиваясь на западе Архангельском, а на востоке Чукоткой.

Издание приводит также позицию Норвегии, которая высказывает сомнения в экономической целесообразности СМП и планирует провести проверку его соответствия экологическим стандартам. Это, в частности, сообщила глава норвежского МИД Ине Мари Эриксон Серейде.

"Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений. Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике, Насколько я вижу, у СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы", - подчеркнула министр.

Серейде также отметила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставления портов Шпицбергена для использования в рамках СМП. "Шпицберген - часть норвежской территории. Остров не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта. Нам еще предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов", - пояснила она.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.