В КНР заявили, что у властей страны есть макроинструменты для поддержания роста экономики

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Китая располагает достаточным арсеналом макроэкономических инструментов для поддержания роста национальной экономики. Об этом вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, курирующий экономический блок и торговые переговоры с США, заявил в понедельник на второй Китайской международной выставке интеллектуальных технологий в Чунцине.

"В настоящее время экономика Китая переходит от высокоскоростного к высококачественному росту. Тенденция к изменению старых и новых драйверов постоянно усиливается. Мы располагаем энергичной микроэкономической базой, достаточным количеством макроэкономических инструментов и сможем гарантировать поддержание фундаментальных позитивных основ для развития национальной экономики", - указал он.

В последние годы в Китае наблюдается постепенное замедления темпов экономического роста. По итогам 2018 года они снизились до 6,6% в год, в первой половине текущего года этот показатель сократился до 6,3% в годовом выражении.