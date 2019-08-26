"Ведомости": S7 Group объединит авиакомпании "Сибирь" и "Глобус"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Холдинговая компания S7 Group объединит свои авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", при этом слияние произойдет путем перевода парка (а не в форме объединения юридических лиц) - все самолеты "Глобуса" будут переведены в сертификат эксплуатанта "Сибири", также перейдут и сотрудники, сообщают "Ведомости" со ссылкой на менеджеров холдинга. В S7 данные планы подтвердили.

Первый лайнер будет переведен в конце сентября, после чего каждые две недели будут переходить еще по пять лайнеров. Таким образом до конца декабря процесс слияния должен быть завершен, уточнила изданию старший вице-президент S7 Group Татьяна Филева. Она добавила, что в августе "Сибирь" подала заявку на расширение сертификата эксплуатанта новыми типами судов - модификациями Boeing 737. Это обусловлено тем, что сейчас "Сибирь" эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170, а "Глобус" 23 среднемагистральных Boeing 737, пишет издание. Также Филева отметила, что слияние никак не отразится ни на контрагентах, ни на пассажирах, поскольку все договора будут переключены на одну авиакомпанию, а для пассажиров рейсы будут выполняться под одним кодом - S7, пишут "Ведомости".

Совокупный экономический эффект от объединения компаний составит до 600 млн рублей в год.

Руководителем "Сибири" станет нынешний гендиректор "Глобуса" Вадим Клебанов.

ООО "Глобус", в свою очередь, останется авиакомпанией без самолетов, юрлицом с сертификатом эксплуатанта. В S7 пока не определи дальнейшие действия в ее отношений. Как уточнила Филева, компания может быть продана или использоваться в собственных проектах. Ее стоимость может достигнуть $5 млрд.