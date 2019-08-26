Власти Дагестана планируют увеличить объемы добычи рыбы до 50 тыс. тонн в год

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана рассчитывают посредством приобретения новых судов и восстановления рыбодобывающего флота довести объемы добычи рыбы в регионе до 50 тыс. тонн ежегодно, что в семь раз превышает нынешние показатели, сообщили ТАСС в Минприроды региона. Пока развитие отрасли сдерживают малая численность промыслового флота и изношенность материальной базы, считают эксперты.

"В республике есть планы по восстановлению рыбодобывающего флота, что позволит довести объемы добычи рыбы до 50 тыс. тонн ежегодно и создать рыбоперерабатывающие мощности", - сказали в министерстве.

За последние три года в республике растет объем вылова рыбы. По данным министерства, за 2018 год "достигнут лучший показатель за последние 11 лет", выловлено 7,1 тыс. тонн рыбы.

В Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства ТАСС уточнили, что на динамику вылова повлияла в том числе эффективная борьба с браконьерством. "За пять месяцев текущего года в Дагестане выловлено 3 314 тонн рыбы, что на 439 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, было выловлено более 967 тонн кильки, 708 тонн сельди, 273 тонны сазана и 337 тонн рыбца", - уточнили в пресс-службе управления.

Перспективы развития

Рыбное хозяйство республики в настоящее время представлено рыбодобывающими, рыбоперерабатывающими, холодильными мощностями, причальным хозяйством и заводами по воспроизводству водных биологических ресурсов. В Дагестане работают свыше 100 предприятий, ведущих круглогодичную или сезонную рыбохозяйственную деятельность. Как сообщил ТАСС председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий "Каспрыба" Мурад Джабуев, 60 из этих предприятий имеют квоты на вылов водных биоресурсов.

"Средний ежегодный объем реализуемой рыбной продукции составляет более 122 млн. рублей. Ежегодно предприятиями республики выпускается в среднем около 6,5-7,3 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции", - рассказал Джабуев.

Он уточнил, что пока сложной остается ситуация с сырьевой базой, особенно в Кизлярском и Аграханском заливе. "В связи с падением уровня Каспийского моря, обмелели каналы и устьевые участки всех протоков, выход рыбаков на плавсредствах к орудиям лова стал крайне затруднительным. Но, несмотря на это, сами предприятия за собственные средства прокопали и провели дноуглубительные работы на судоходных каналах более 50 км Кизлярском заливе и на Крайновском побережье для выхода рыбаков в море с баз стоянок", - пояснил он.

Рыбные хозяйства республики не получают с 1994 года государственной поддержки в виде бюджетных ассигнований на капитальные вложения, льготных кредитов, различных видов дотаций и компенсаций, представляемых другим отраслям агропромышленного комплекса, рассказал Джабуев. Именно по этой причине, отметил Джабуев, за последние годы промысловый маломерный флот и орудия лова не обновлялись, не проводилась реконструкция и техническое перевооружение материальной базы.

"До настоящего времени остается низким уровень использования рыбоперерабатывающих мощностей, глубокой переработкой, изготовлением вяленой, копченой и иной продукции занимаются лишь немногие предприятия. Физический и моральный износ берегового перерабатывающего оборудования, несоответствие требованиям международных стандартов качества не позволяет обеспечить существенное улучшение ассортимента рыбной продукции", - рассказал ТАСС председатель ассоциации рыбохозяйственных предприятий "Каспрыба".

По его мнению, развитию рыбохозяйственного комплекса республики поспособствует правильная организация работы предприятий по добыче, хранению, переработке и реализации продукции, модернизация береговой инфраструктуры, формирование внутреннего рынка рыбной продукции, а также перевооружение маломерного рыбопромыслового флота.

Восстановление популяции

Как рассказали в министерстве, в настоящее время проводится работа по восстановлению естественных нерестилищ. К примеру, уже восстановлены озера Аджи (Папас), Малое Турали, Муравейник, а на Аракумских и Нижнетерских нерестово-выростных водоемов и Аграханском заливе работа по восстановлению продолжается.

Также в республике реализуются такие новые проекты по развитию аквакультуры, как КФХ "Янтарное", ООО "СК-аква", ООО "Голдфиш". А Терско-Каспийский и Северо-Кавказский филиал ФГБУ "Главрыбвод" в 2019 году выпустит почти 133 млн экземпляров частиковых видов рыб и 200 тыс. экземпляров осетровых видов в водоемы Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии.

"Выпуски также будут осуществляться в рамках компенсационных мероприятий. С учетом того, что ежегодно увеличивается количество промышленных и иных объектов, которые оказывают негативное влияние на водные биоресурсы и среду их обитания, Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства с каждым годом усиливает работу по контролю за возмещением ущерба. Так, в 2019 году будет выпущено 280 тыс. экземпляров частиковой рыбы, более 40 тыс. экземпляров осетровых и более 340 тыс. экземпляров лососевых видов рыб", - рассказали в управлении.

По информации управления Росрыболовства, в регионе запущен репродукционный комплекс осетроводства. Ожидается, что он позволит ежегодно выпускать в естественную среду до 2 млн молоди осетровой рыбы.