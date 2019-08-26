Калининградские власти заинтересованы в сохранении сложившейся системы поддержки автопрома

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Калининградская область, на территории которой действуют предприятия крупного российского автохолдинга "Автотор" и ряд других производств, связанных с автопромом, заинтересована в сохранении сложившейся системы поддержки автопрома. Об этом сообщил ТАСС губернатор Антон Алиханов в кулуарах фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 23 августа сообщил, что в конце сентября проведет встречу с представителями автопрома. На ней будут обсуждаться вопросы, которые волнуют представителей отрасли.

"У нас есть крупный производитель контрактной сборки "Автотор", и есть еще несколько производителей, которые занимаются сборкой грузовой техники - компания "Грюнвальд", в том числе <...> Мы очень надеемся, что та система поддержки [автопрома], которая сейчас сложилась, не будет претерпевать каких-то резких изменений. На мой взгляд, очень важно соблюсти баланс", - сказал Алиханов.

Калининградский губернатор пояснил, что появились инициативы, которые предлагают поставить объемы поддержки автопроизводителей, в том числе иностранных инвесторов, в зависимость от достигнутой ими глубины локализации производства, и, "соответственно, хорошим - глубоко локализовавшим [производство], дать меры поддержки, а тем, кто не сделал этого - наоборот их лишить или как-то урезать".

"Мне кажется, что ту систему поддержки, которая уже сложилась, нельзя менять, отменять, урезать и делить инвесторов на плохих и хороших. Я думаю, что если эта система и должна как-то меняться, то, наоборот, с точки зрения дополнительных стимулов и новых мер поддержки для тех, кто локализовался, но не лишать действующие предприятия того, на что они вправе рассчитывать, и на что они рассчитывали, планируя свои инвестиции", - сказал губернатор.

"Автотор" и СПИК

Автохолдинг "Автотор" - одно из крупнейших предприятий в области. Основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. В настоящее время завод выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2 млн автомобилей.

В начале июля этого года автохолдинг заключил специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ. СПИК с "Автотором" предполагает производство и реализацию продукции на сумму более 3 трлн рублей. Суть проекта - в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT-, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, а также позволят провести цифровизацию управления производством. Кроме того, проект "Автотора" подразумевает расширение сотрудничества с немецким концерном BMW и совместное углубление локализации.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию, или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.