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В работе сервиса "Сбербанк Онлайн" произошел сбой

Не могут войти в систему 70% сообщивших о проблемах, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе "Сбербанк Онлайн" стали наблюдаться в понедельник утром. 70% пользователей сообщают, что не могут войти в систему, еще 20% жалуются на сбой всех сервисов, а 10% не могут перевести деньги.

По информации сервиса, сбои наблюдаются в основном в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Уфе.

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