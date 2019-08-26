"Ъ": Минэкономразвития частично поддержало предложения Титова по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ частично поддержало предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова о доработке двух законопроектов о "регуляторной гильотине" (реформа контрольно-надзорной деятельности, предусматривающая отмену с 2021 года всех устаревших требований), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" .

МЭР считает "заслуживающей поддержки" идею о запрете использования суммы взысканных штрафов в качестве показателя для оценки эффективности контролирующих органов, а также готово вернуться к обсуждению идеи создания общественно-делового совета при премьер-министре для обсуждения "регуляторной гильотины".

Министерство пояснило, что регулирование контрольно-надзорной деятельности благодаря закону о госконтроле станет более определенным, исчезнет проблема коллизии положений федеральных законов. Законопроектом о контроле будет урегулирована вся процедурная часть осуществления контрольно-надзорной деятельности.

По данным "Коммерсанта", в министерстве не согласны с претензией бизнес-омбудсмена о якобы потере принципа презумпции невиновности компаний и предпринимателей и "подмене" его толкованием всех сомнений в нарушении требований в пользу контролируемого лица. Позиция ведомства заключается в том, что это "не менее широкая, но более определенная норма", ее широко применяют в процессуальном законодательстве.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к бизнесу будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".