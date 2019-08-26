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В Удмуртии ущерб от гибели сельхозкультур превысил 700 млн рублей

Всего от непогоды в регионе пострадали 195 хозяйств

ИЖЕВСК, 26 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии оценили ущерб от гибели сельхозкультур из-за непогоды в более чем 700 млн рублей, говорится в понедельник в сообщении, распространенном пресс-службой Минсельхоза региона.

"Доказательную базу представил 21 район. Общее количество пострадавших хозяйств - 195. Их суммарные потери на сегодня оцениваются в более 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предоставленные фермерами документы отправили в Минсельхоз России, где будет рассматриваться вопрос о выделеним компенсации.

В Удмуртии с 15 августа действует режим ЧС, который ввели из-за переувлажнения почвы. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые культуры. Площадь погибших культур в Удмуртии превысила 80 тыс. га. Правительство республики приняло решение о выделении субсидий на возмещение части затрат аграриев при страховании сельскохозяйственных культур.

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