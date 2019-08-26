{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: власти Китая приступили к созданию на территории страны шести зон свободной торговли

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявлял, что Пекин в ближайшее время намерен устранить ряд искусственных барьеров, препятствующих процессу наращивания импорта

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Госсовет КНР отдал распоряжение приступить к созданию на территории Китая шести новых экспериментальных зон свободной торговли. Об этом сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая.

По его данным, власти утвердили проект по формированию особых районов в Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг), провинциях Шаньдун, Цзянсу (восток страны), Хэбэй (север), Юньнань (юго-запад) и граничащей с Россией Хэйлунцзян (северо-восток). Как отмечается в документе, это "одна из стратегических мер по усилению открытости КНР в новую эру".

Программа будет реализовываться с учетом идей председателя Си Цзиньпина о переходе к качественному росту и раскрытии национального потенциала путем снятия государственных ограничений на торгово-экономическое взаимодействие регионов Китая с внешним миром.

28 июня на пленарном заседании в ходе саммита G20 в Осаке китайский лидер объявил, что Пекин в ближайшее время намерен устранить ряд искусственных барьеров, препятствующих процессу наращивания импорта.

Си Цзиньпин объяснил, что такая политика проводится для снижения системных издержек, негативно отражающихся на международной торговле. Он подчеркнул, что в связи с этим в ближайшее время будут созданы шесть новых зон развития свободной торговли. По словам председателя КНР, китайское правительство уделит особое внимание стратегии развития еще двух регионов, активно вовлекаемых в экономические процессы глобализации - Шанхая и южной курортной провинции Хайнань.

Теги
КитайСи Цзиньпин
Трамп заявил, что приветствует готовность Китая к продолжению диалога по торговле
По словам президента США, представители КНР позвонили американским официальным лицам и сказали, что хотели бы продолжить консультации
Читать полностью