Трамп заявил, что приветствует готовность Китая к продолжению диалога по торговле

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. Представители Китая выразили готовность к продолжению консультаций по торговым вопросам, Вашингтон приветствует этот шаг. Об этом заявил в понедельник американский лидер Дональд Трамп перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Группы семи (G7), который проходит во французском Биаррице.

По словам Трампа, представители Китая вечером в воскресенье позвонили американским официальным лицам и сказали, что хотели бы продолжить консультации. "Мы возвращаемся к диалогу", - сказал он. "Они понимают, что это верный шаг", - добавил Трамп. "Это очень позитивное для всего мира развитие событий", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что позже намерен сделать и другие заявления, касающиеся Китая.

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