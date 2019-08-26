Алиханов: ввод морского терминала в Пионерском задержится на девять месяцев

СУДАК /Республика Крым/, 26 августа. /ТАСС/. Строительство международного морского терминала в городе Пионерском под Калининградом отстало от первоначального графика на девять месяцев. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов в кулуарах фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ", который проходит в Крыму с 20 по 26 августа.

Строительство терминала началось в феврале 2018 года и должно было завершиться осенью 2019 года. К настоящему времени готовность объекта составляет 28%. Подрядчик объяснил отставание от графика штормом, который в январе повредил часть конструкций.

"Срок, который предусмотрен контрактом (осень 2019 года - прим. ТАСС), точно не будет выполнен. Исходя из шторма и тех вещей, которые были связаны с устранением последствий этого шторма, стройка прибавит как минимум девять месяцев", - сказал Алиханов.

Строительство международного морского терминала в Пионерском - федеральный проект, который реализуется по поручению президента РФ Владимир Путина. Заказчиком-застройщиком является ФГУП "Росморпорт", подрядчик - ООО "Больверк", уточнил Алиханов. Ситуация с отставанием стройки от графика была рассмотрена на совещании, которое 15 августа провел на площадке полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

"На наш взгляд, после проведения совещания каких-то критических невозвратных вещей [по строительству] нет. Я очень надеюсь, что после этого совещания наши коллеги из "Росморпорта", из других ответственных структур все-таки будут активней работать с подрядчиком для того, чтобы стройку сдвинуть вперед", - сказал Алиханов.

Он согласился с тем, что шторм в начале января этого года нанес повреждения строительным конструкциям на объекте и отметил, что в настоящее время "критически важно" вести работы с учетом того, что штормы в Балтике будут и в этом году, чтобы защитить уже построенное и завершить проект.

Калининградский губернатор отметил, что область выполнит все свои обязательства по созданию обеспечивающей инфраструктуры порта. Все инженерные сети, по его словам, уже готовы. В ближайшее время будет заключен контракт на строительство дороги, которая соединит терминал с автотрассой на Калининград.

Терминал и перспектива

Международный морской терминал в Пионерском должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа. Он сможет принимать более 400 судов, годовой пассажирооборот превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, два причала общей длиной 725 метров. Акватория будущего терминала составит 30,53 га. Стоимость проекта - 8 млрд рублей. В течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Январский шторм

Шторм, на который ссылается подрядчик строительства, объясняя отставание от графика, обрушился на область 2 января. Ветер до 25 м/с с дождем и метелями принес циклон, подошедший со стороны Скандинавии. В калининградском аэропорту Храброво из-за сильного ветра было задержано 13 и отменено семь рейсов в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга, Рима, Минска. Шторм ломал ветки деревьев, которые падали на автодороги. Были обесточены 13 населенных пунктов, морские волны затопили часть дороги, ведущей на Куршскую косу, в курортном Светлогорске шторм повредил 165 м прибрежного променада. У причальной стенки порта в городе Пионерском получило пробоину и легло на грунт малое рыболовное судно. Никто не пострадал.