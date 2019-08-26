На Ставрополье три семьи, лишившиеся жилья из-за оползня, получат деньги на новые дома

ПЯТИГОРСК, 26 августа /ТАСС/. Жителям Георгиевска Ставропольского края, которые лишились жилья в результате оползня в апреле 2019 года, власти региона помогут купить новые дома, сообщила в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В связи с тем, что поврежденные дома были единственным жильем для пострадавших граждан, глава края поручил выделить трем семьям единовременную денежную выплату на общую сумму 3,296 млн рублей. Средства уже поступили на лицевые счета пострадавших семей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, механизм направления средства краевого бюджета на целевую выплату людям, которые лишились единственного жилья в результате ЧС и не имеют правовых оснований на получение федеральной помощи, прописан в постановлении правительства Ставропольского края № 84-п от 02.06.2006.

"Благодаря этому мы, совместно с властями Георгиевского горокруга, смогли оперативно подготовить весь пакет документов, провести их через Минфин края и сразу после подписания распоряжения губернатором перевести деньги", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко.

Оползень произошел в жилой зоне Георгиевска 9 апреля, была проведена эвакуация 16 жителей соседних с местом происшествия домов. 12 апреля власти городского округа ввели режим ЧС для ликвидации последствий происшествия. В зоне оползня находятся 11 частных домов, пять из них нежилые. Ущерб составил более чем 2,3 млн рублей.

После проведения обследования два дома по улице Литкенса, в которых жили три семьи, были признаны непригодными для проживания.