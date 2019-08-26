СДМ-банк подключился к системе мгновенных переводов Сбербанка

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. СДМ-банк подключился к сервису мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона. Партнерство заключено в рамках развития экосистемы мгновенных переводов Сбербанка, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Для перевода денег с карты Сбербанка на карты СДМ-банка и обратно достаточно знать только номер мобильного телефона, привязанного к карте получателя. Клиенты Сбербанка могут воспользоваться услугой в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", выбрав пункт меню "Перевод на карту в другой банк". Клиенты СДМ-банка аналогично при помощи его приложения смогут совершить перевод, выбрав пункт меню "Перевод клиенту Сбербанка по номеру телефона", - отмечается в сообщении.

Минимальная сумма перевода из СДМ-банка в Сбербанк и из Сбербанка в СДМ-банк составляет 50,01 рубля, максимальная - 150 тыс. рублей.

Ранее к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключился "Коммерческий банк Кыргызстан" - это первый партнер российского банка из СНГ в рамках этой системы. Также в систему входят "Тинькофф банк" и Совкомбанк.