Лермонтовский ГМЗ более чем втрое увеличил объемы отгрузки продукции

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Градообразующее предприятие города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургический завод (ГМЗ) - увеличил объемы отгрузки продукции за одну смену с 300 до 1 тыс. 111 т. Этого удалось добиться за счет оптимизации внутризаводской логистики и процессов отгрузки-погрузки, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Всего за 10 месяцев, которые прошли с момента возобновления производства, мы добились утроения объемов отгрузки готовой продукции. Показатели выросли благодаря процессам отгрузки-погрузки, оптимизации внутризаводской логистики, созданию новых точек отгрузки автомобильным и железнодорожным транспортом. В рамках принятой стратегии развития предприятия мы увеличим объемы производства, соответственно увеличится нагрузка на логистическую составляющую, которую также продолжим оптимизировать", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров ГМЗ Андрея Коробова.

По данным пресс-службы, рекордная партия готовой продукции предприятия (сульфоаммофоса, аммофоса, моноаммонийфосфата (МАФ), монокалийфсофата (МКФ), диаммонийфосфата (ДАФ) и сульфата калия) будет направлена российским потребителям, а также международным клиентам, в частности, в Турцию.

"Программа модернизации, утвержденная на предприятии, предполагает увеличение объемов производства сульфата калия, МКФ и МАФ. Реализовано это будет в рамках стратегии по увеличению доли высокомаржинальных водорастворимых удобрений в общей структуре производства", - отмечается в сообщении.

Производство на ГМЗ

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году. Общая сумма задолженности группы на сегодняшний день составляет свыше 5 млрд рублей.

Производство на ГМЗ было запущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.