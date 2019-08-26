Китай пообещал ответить США в случае введения новых пошлин

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. США не смогут запугать Китай и должны перестать недооценивать его. Как заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай примет ответные меры в случае повышения Соединенными Штатами ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму $550 млрд.

"Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия", - указал дипломат.

"Если США на самом деле пойдут на такие шаги (повышение пошлин на импорт из Китая - прим. ТАСС), Китай продолжит принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов", - добавил Гэн Шуан.

Как отметил дипломат, политика США приводит к обострению торговых споров и ведет к ухудшению ситуации в сфере международной торговли. "Такой шаг США является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого между лидерами двух стран в Осаке, он подрывает правила многосторонней торговли, не отвечает интересам обеих стран, а также нарушает работу глобальных производственных цепочек. Это неконструктивно", - считает он.

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР сообщил в пятницу, что Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая. По словам американского лидера, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.