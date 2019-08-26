В аэропорте Уфы открылся центр техобслуживания и ремонта авиакомпании "Ютэйр"

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов авиакомпании "Ютэйр" открылся в аэропорте Уфы в понедельник, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В международном аэропорте "Уфа" состоялось торжественное открытие центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов ЗАО "ЮТэйр", дочерней структуры одного из крупнейших российских авиахолдингов - Группы "ЮТэйр". Центр будет обслуживать самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-74, Як-42 и их модификации. Общая численность инженерно-технического персонала составит 92 человека. В состав предприятия войдут линейные станции технического обслуживания воздушных судов, где будут работать еще 64 высококвалифицированных специалиста", - говорится в сообщении.

В центре созданы лаборатория технической диагностики и неразрушающего контроля, а также лаборатория авиационного и радиоэлектронного оборудования. Центр оснащен средствами наземного обслуживания для выполнения всех видов технического обслуживания воздушных судов.

"В Уфе мы уже создали центр компетенций по техническому обслуживанию зарубежной авиационной техники и с 2015 года удвоили здесь объемы техобслуживания. Сегодня новый этап - мы открываем центр по обслуживанию отечественных самолетов. Этот шаг позволит увеличить объемы региональных авиаперевозок из аэропорта "Уфа", - цитирует пресс-служба гендиректора "Ютэйр" Андрея Мартиросова.

Как уточнил Мартиросов в беседе с журналистами, центр создавался в тесном сотрудничестве с самим аэропортом, за счет которого была подготовлена вся наземная инфраструктура, отремонтирован ангар, в котором разместился центр. Авиакомпания направила свои средства на техническое оборудование лабораторий, средства обслуживания, на обучение и переподготовку персонала. "Это, конечно, проект инвестиционной толщиной в несколько сотен миллионов рублей", - отметил он.

"Все, что здесь сделано инфраструктурно, сделано за счет аэропорта, и мы это сделали в короткий срок, он составил четыре месяца. То, что вы видите, это реконструированный объект, который простаивал 20 лет. Сумма вложений - около 100 млн рублей", - сообщил журналистам гендиректор аэропорта Уфа Александр Андреев.

Привлечение судов других авиакомпаний

По словам Мартиросова, якорным заказчиком центра будет "Ютэйр". При этом вновь созданная структура сможет привлекать на обслуживание самолеты других авиакомпаний.

"Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы здесь обслуживать и других операторов, но еще раз говорю - очень важно в таких случаях при создании таких центров наличие якорного заказчика. Он у этого центра есть, поэтому все зависит от умения и искусства менеджеров теперь, которые будут привлекать сюда воздушные суда и других авиакомпаний, это приветствуется", - добавил он.

Международный аэропорт Уфы способен принимать воздушные суда всех типов. Это первый региональный аэропорт России, подтвердивший соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний.

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