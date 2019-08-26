Рынок акций КНР закрылся снижением индексов на фоне эскалации торговой войны Китая и США

ШАНХАЙ, 26 августа. /ТАСС/. Снижением основных индексов завершились торги на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня. Негативная динамика на биржах сохранялась в течение всего дня, свидетельствуют данные торговых площадок.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс Shanghai Composite к закрытию торгов опустился на 1,17%, до 2863,57 пункта. Индекс SSE 50, отражающий торговлю акциями класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний, потерял 1,85%. В негативной зоне оказались все ключевые голубые фишки. Наибольшие потери зафиксированы по сводным индексам компаний в таких сферах, как финансы, недвижимость, промышленности и телекоммуникационные технологии.

Котировки упали и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности Shenzhen Component снизился на 0,98%, до 9270,39 пункта. На 1,44% к концу торгов опустился индекс CSI300, отражающий котировки наиболее крупных компаний на обеих площадках.

Торговая неделя началась в минусе на фоне очевидной эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях Китая и США, которые объявили о новых контрмерах в отношении друг друга. На состоявшемся 30-31 июля в Шанхае очередном раунде торговых консультаций Пекину и Вашингтону не удалось достичь каких-либо конкретных договоренностей. На следующий день после их завершения президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Это решение в Вашингтоне объяснили тем, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

В ответ КНР временно прекратила импорт аграрной продукции из США и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

Новый виток напряженности

23 августа произошло обострение ситуации. Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР опубликовал заявление, согласно которому Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму $75 млрд. С 15 декабря КНР также увеличит на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

Президент США в тот же день объявил о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти. По словам Трампа, с 1 октября товары из Китая на сумму $250 млрд, которые в настоящее время облагаются пошлинами в размере 25%, будут облагаться пошлинами в размере 30%. Оставшаяся продукция из КНР на сумму $300 млрд, которая облагалась тарифами в 10%, будет облагаться тарифами в 15%.

Накануне в интервью телекомпании "Фокс ньюс" министр финансов США Стивен Мнучин указал на то, что Трамп намерен рассмотреть "все имеющиеся возможности" в случае, если КНР предпримет меры в ответ на вводимые США повышенные тарифы на китайские товары.