Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте Московского метро

В понедельник на сайте мэра и правительства Москвы появилось сообщение, согласно которому на базе сайта столичного метро появился специальный раздел , посвященный работе МЦД. Раздел поделен на несколько блоков: "Преимущества", "Схема МЦД", "Иволга", "Павильон МЦД", "Подвижной состав", "Навигация", а также часто задаваемые вопросы о проекте МЦД.

Латыпов напомнил, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о бесплатной пересадке между МЦД, метро и МЦК.

"Чтобы пассажиры могли заранее продумывать свои маршруты и просчитать свою экономию с поездками на МЦД, в разделе Мосметро появится тарифный калькулятор", - сказал Латыпов. Таким образом, по его словам, можно будет не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Тарифный калькулятор для расчета стоимости проезда по готовящимся к запуску "Московским центральным диаметрам" (МЦД) появится вскоре на сайте Московского метро. Об этом журналистам сообщил в понедельник первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Приложение "Метро Москвы"

Также Роман Латыпов сообщил, что в мобильном приложении "Метро Москвы" появятся краткие видеоролики, подсказывающие пассажирам, как удобнее пройти от станций метро к станциям маршрутов готовящегося к открытию до конца этого года МЦД.

"Мы постоянно совершенствуем работу нашего мобильного приложения "Метро Москвы", число скачиваний которого превысило уже 2,5 млн. На примере МЦК мы поняли, что видеоролики с переходами между станциями - отличная подсказка для пассажиров. Поэтому с запуском МЦД в приложении также появятся видеоролики с переходами к станциям", - сказал он.

В приложении появится более 20 таких мультимедийных файлов. С открытием новых станций и появлением новых пересадок между метро и МЦД в приложении будут добавляться видеоподсказки. Для просмотра необходимо построить маршрут, нажать на предлагаемый путь поездки и выбрать там "Видео перехода".

Само приложение "Метро Москвы" позволяет построить маршрут с учетом всех видов городского транспорта, пополнить "Тройку", оставить жалобу и заявку на сопровождение "Центра обеспечения мобильности пассажиров".

Обновление навигации

Помимо запуска видеороликов, начато обновление навигации к запуску диаметров в самом метро, продолжил Латыпов. На указатели добавляют новые станции. Обновленные лайтбоксы уже появились на станциях "Беговая", " Академическая", "Фрунзенская", "Библиотека им. Ленина" и других.

Всего к открытию нового вида общественного транспорта в метрополитене заменят более 60 тыс. элементов навигации. В частности, на схемах линий метро и МЦК в вагонах и на платформах появятся маршруты диаметров.

Как сообщал ранее ТАСС, маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго - цветом фуксии (ярко-розовым). На схемах метрополитена МЦД обозначат белыми линиями с цветным контуром, по аналогии с Московским центральным кольцом (МЦК).

О МЦД

Запуск первых двух диаметров намечен на ноябрь текущего года. МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по графику метро - с 05:30 утра до 01:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка".

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены.