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Задержание иранского танкера в Гибралтаре
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Reuters: Иран продал нефть с задержанного в Гибралтаре танкера

Как передает агентство, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом
Танкер Grace 1 AP Photo/Marcos Moreno
Описание
Танкер Grace 1
© AP Photo/Marcos Moreno

ТАСС, 26 августа. /ТАСС/. Иран продал нефть с танкера Grace 1, задержанного в июле властями Гибралтара (заморская территория Великобритании). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя иранского правительства Али Рабии.

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По его словам, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно и танкер покинул эту территорию. В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

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