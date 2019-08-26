Россияне заплатили с начала 2019 года единым налоговым платежом 245 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российские налогоплательщики заплатили с начала января по 20 августа 2019 года 245 млн рублей единым налоговым платежом, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Российские налогоплательщики заплатили 245 млн рублей единым налоговым платежом. Такая возможность появилась с 1 января. Единый налоговый платеж является аналогом электронного кошелька гражданина, в который он может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество, а также земельного и транспортного налогов", - говорится в сообщении ФНС.

По данным ведомства, пополнить такой кошелек можно не только за себя, но и за третьих лиц с помощью одного расчетного документа. Отмечается, что налоговый орган сначала зачтет поступившие средства в счет задолженности. При этом если задолженности по налогам нет, то деньги спишутся, когда наступит срок оплаты, после чего налогоплательщик получит соответствующее уведомление.

В ФНС добавили, что указанный электронный кошелек можно пополнить через личный кабинет налогоплательщика или через раздел "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России.

С 1 января текущего года россияне получили возможность авансом платить имущественные налоги единым платежом через личный кабинет налогоплательщика или в отделениях ФНС. На спецсчет Федерального казначейства можно перечислить любую сумму, не ожидая налогового уведомления.