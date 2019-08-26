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"Северный поток - 2" построен на 75%

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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Протяженность уложенного по дну Балтийского моря газопровода "Северный поток - 2" составляет 1 тыс. 855 км, что составляет 75% от общей протяженности двух ниток. Об этом говорится в сообщении оператора проекта - компании Nord Stream.

"По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода "Северный поток - 2". Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода", - говорится в сообщении.

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