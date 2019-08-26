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Брянская область заместила все коммерческие займы бюджетными

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что это важно для расчистки баланса области

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Брянской области удалось полностью заместить коммерческие кредиты бюджетными. Общая долговая нагрузка на регион сократилась с 13 млрд рублей до 7,3 млрд рублей. Об этом губернатор региона Александр Богомаз доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время рабочей встречи.

"Удалось снизить кредиторскую нагрузку: у нас было 13 млрд рублей, сегодня - 7,3 млрд рублей, - сказал он. - И полностью с помощью правительства - спасибо, помогли нам заместить коммерческие кредиты бюджетными. Коммерческих кредитов сегодня у нас нет", - констатировал глава региона.

Медведев, в свою очередь, заметил, что это важно для расчистки баланса области.

По словам Богомаза, Брянская область за последние четыре года увеличила валовый региональный продукт с 242 млрд рублей до 330 млрд рублей. При этом, если четыре года назад объем областного бюджета составлял 46,9 млрд рублей, то в 2019 году он достиг 71,5 млрд рублей. Размер собственных доходов региона составил более 11 млрд рублей. Рост промышленности в области за четыре года составил 36,5%. За первое полугодие 2019 года - 13,5%.

"Это все хорошо, - оценил эти показатели глава кабмина. - Но когда люди слушают по поводу роста валового регионального продукта, уменьшения налогового бремени или ликвидации задолженности, они все это, естественно, связывают с социальными программами".

Губернатор брянской области, в свою очередь, отметил, что, имея преференции по снижению долгов, увеличение бюджета, нужно выполнять и социальную нагрузку.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская область
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