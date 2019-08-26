Ростех представит на МАКС-2019 более 250 образцов техники

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ростех представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 40 новинок, в том числе шесть новых самолетов и вертолетов, а также аппаратуру связи, средства радиоэлектронной борьбы, авиационные системы, двигатели и аэродромное оборудование. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы госкорпорации.

"В этом году на полях форума мы демонстрируем свыше 250 образцов техники, в том числе 40 новинок: это самолеты, вертолеты, средства связи, авионика и многое другое. Также планируется ряд значимых переговоров и подписание соглашений в сфере создания новых образцов техники и поставок нашей продукции", - приводит пресс-служба слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

Как уточнили в пресс-службе, среди новинок на авиасалоне будет представлен истребитель пятого поколения Су-57, который впервые покажут публике на статической площадке, он также примет участие в летной программе. "Еще одна военная новинка - легкий военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ - экспортная модификация самолета Ил-112В. К настоящему моменту на оба самолета получена вся необходимая экспортная документация, что дает возможность "Рособоронэкспорту" предлагать их зарубежным заказчикам", - сообщили в Ростехе.

"Главной новинкой МАКС-2019 станет впервые представленный широкой публике новейший среднемагистральный самолет МС-21-300, созданный "Объединенной авиастроительной корпорацией". Гости форума смогут не только осмотреть воздушное судно снаружи, но и пассажирский салон самолета. Кроме того, на авиасалоне будет представлен фюзеляж российско-китайского самолета CR929. Еще одна новинка МАКС-2019 - первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А", - пояснили в госкорпорации.

Кроме того, входящие в Ростех "Вертолеты России" покажут на авиасалоне вертолет "Ансат" с салоном, изготовленным в стилистике бренда Aurus, а также первый серийный вертолет Ми-38 в VIP-комплектации. В летной программе будет представлен новейший российский вертолет Ка-62.

В экспозиции Ростеха площадью около 2,5 тысяч в павильонах C2, F2 и F3 и на статической площадке под открытым небом будут представлены новейшие системы и комплектующие для существующих и перспективных воздушных судов, широкий спектр образцов авионики, новые вычислительные комплексы и системы хранения данных, аэродромное оборудование, оптические системы, средства связи, радиолокационные станции и другие изделия.

МАКС-2019

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городе Жуковский Московской области. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация Ростех. Устроитель МАКС-2019 - ОАО "Авиасалон". Первые дни МАКС, с 27 по 29 августа, будут предназначены для бизнес-мероприятий и деловых встреч. В авиасалоне примут участие 635 компаний со всего мира.