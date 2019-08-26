КРЭТ продемонстрирует новое оборудование для вертолетов и самолетов на МАКС-2019

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представит на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском новейшее бортовое оборудование для вертолетов и самолетов, а также систему очистки воздуха для космических кораблей. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы концерна.

На МАКС-2019 будет представлен доработанный вертолет "Ансат" с установленным медицинским модулем. "Новое бортовое радиоэлектронное оборудование позволит использовать вертолет круглосуточно и в сложных метеоусловиях, что чрезвычайно необходимо, когда речь идет об оперативной госпитализации", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.

На стенде концерна будут представлены элементы комплекса радиосвязи для самолетов гражданской авиации, линейка бортовых многофункциональных индикаторов нового поколения, новые системы многофункциональных измерителей воздушных данных для самолета МС-21 и многое другое.

"Среди представленной продукции концерна хотелось бы отметить разработку Раменского приборостроительного завода - приборы очистки и обеззараживания воздуха. Широкий спектр применения приборов и их конфигурация позволяет устанавливать их на воздушных судах и космических кораблях", - отмечается в сообщении концерна.

Всего КРЭТ в ходе МАКС-2019 представит более 120 разработок от 24 предприятий. Международный авиационно-космический салон пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.