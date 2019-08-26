{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: США угрожают санкциями участникам международной выставки в Дамаске

США угрожают санкциями участникам международной выставки в Дамаске - Лавров.

Новость дополняется

Колебания курса рубля
ЦБ повысил на 27 августа курс доллара до 65,97 рубля
Курс евро при этом повышен регулятором до 73,4 рубля
Читать полностью