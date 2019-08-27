"Ансат" в стиле Aurus. В России создан вертолет премиум-класса

На международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском впервые представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Новинка ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок.
Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. "Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника, созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта. В качестве основы не случайно выбран "Ансат" — это передовой вертолет, который уже оценили по достоинству не только в России, но и за рубежом. Новая модификация подтверждает многоцелевой характер вертолета и большой потенциал для его трансформации в интересах разных заказчиков", — сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
"В тесном взаимодействии с коллегами из НАМИ нам удалось реализовать этот проект в максимально сжатые сроки — разработка интерьера началась в апреле 2019 года, сразу после утверждения дизайн-проекта. Уверен, что "Ансат" станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы готовы будем принять заказы на новую машину", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Главная "фишка"
Отличия от обычного вертолета типа "Ансат" — в салоне, который обеспечивает максимально комфортную перевозку до пяти пассажиров. Разработчики отмечают, что при его разработке проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами для отработки эргономических решений. Также использовалось компьютерное моделирование.
В холдинге "Вертолеты России" отмечают, что вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство над головой и по бокам пассажиров. Салон шире, выше и больше по объему, что создает необходимый комфорт, который будет по достоинству оценен VIP-пассажирами.
В отделке используется кожа и шпонированный алюминий. Интерьер кабины экипажа также отличается от классического. Цветовая гамма соответствует пассажирскому салону, в отделке использованы кожаные элементы.
Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин отметил, что опыт, который был наработан российскими специалистами в области инжиниринга, дизайна и маркетинга при создании автомобиля Aurus, позволил за короткий срок создать продукт, который соответствует самым высоким мировым стандартам. "Коллаборация с холдингом "Вертолеты России" является первым шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения", — добавил он.
Конструктивные особенности
Сам "Ансат" выпускается на мощностях Казанского вертолетного завода с 2013 года и представляет собой легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом.
Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом "Ансат" может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо семь-восемь пассажиров. Отдача каждого мотора составляет 630 л. с., что позволяет вертолету разгоняться до максимальных 275 км/ч.
По мнению разработчиков, в вертолете сбалансированно сочетаются традиционные и новаторские технические решения. Именно он отличается самой большой в своем классе грузовой кабиной (8 м3 ) и возможностью быстро изменять компоновку салона. Его конструкция позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от –45 до +50 градусов по Цельсию. Успешно были завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы на высотах до 3,5 тысячи метров.
Машина имеет высокий конструктивный уровень безопасности. Пилотажно-навигационный комплекс и бортовое оборудование вертолета включают информационную систему, многофункциональные индикаторы и систему предупреждения об отказах.
По данным разработчиков, в "Ансате" применена цельнометаллическая конструкция фюзеляжа, композиционные материалы в несиловых элементах и стеклопластиковые лопасти. Бесшарнирная втулка несущего винта обеспечивает высокий уровень управляемости и значительное снижение эксплуатационных расходов.
В настоящее время российские операторы эксплуатируют более 80 вертолетов, в том числе 20 в медицинской конфигурации. Есть спрос и на мировом рынке винтокрылых машин. Уже имеется контракт на поставку 20 "Ансатов" в Китай. По словам главы "Вертолетов России", общий объем портфеля заказов на машину составляет порядка 100 единиц.
Массовый, достойный и надежный
Именно этими уникальными конструктивными особенностями и удачной эксплуатацией обусловлен выбор "Ансата" для бренда Aurus, считает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.
По его мнению, выбор "Ансата" связан еще и с тем, что в России все вертолеты в основном относятся к тяжелому классу. "Такие машины, как Ми-8 или Ми-26, можно условно назвать автобусами и грузовиками, — рассказывает Гусаров. — Поэтому если сопоставлять автомобиль Aurus, то из вертолетов ближе к нему "Ансат". Причем он, наверное, все же ближе к представительскому классу, если, например, брать размерность вертолета".
Примечательно, что в этом году на "Ансатах" были организованы пассажирские перевозки на авиасалон МАКС из хелипарка "Подушкино". Раньше можно было только представить, как за 20 минут оказаться в самом центре выставки без пробок и переполненных электричек. Теперь появилась возможность оценить комфорт и скорость нового вида транспорта.
"Я думаю, что бизнесмены и крупные корпорации, которые будут приобретать автомобиль Aurus, вполне могут в качестве хорошего дополнения приобрести и вертолет такого же типа или просто пользоваться им под заказ. Из машины пересаживаться в такой же комфортный и приятный глазу вертолет представительского класса, каким теперь является "Ансат", — говорит главный редактор Avia.ru.
На сегодняшний день модельный ряд автомобилей включает седан и лимузин Aurus Senat, минивэн Arsenal и парадный кабриолет (этот автомобиль впервые провез министра обороны РФ Сергея Шойгу на параде Победы 9 мая 2019 года), а позже линейка пополнится внедорожником Komendant. Также проходит заводские испытания мотоцикл.
В настоящее время автомобили Senat и Arsenal эксплуатируются в кортеже главы государства. Серийное производство машин Aurus начнется в 2021 году на площадке Sollers в Алабуге, где будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год. В феврале 2019-го бренд Aurus был представлен на Женевском автосалоне.
Есть ли конкуренты у "Ансата"? По мнению Гусарова, вертолетостроение подразумевает наличие некой платформы (например, как "Ансат"), а уже на ее базе выстраивается машина различного назначения: она может быть и транспортной, и медицинской, и военной, и так далее. "Все зависит от состава оборудования, которое там будет. Поэтому вертолеты бизнес-уровня оборудуются на базе различных платформ. В том числе есть президенты ряда стран, летающие на вертолетах Ми-8 с VIP-салонами. И при этом он не перестает быть Ми-8", — говорит эксперт.
Поэтому говорить о том, какие конкуренты в этом сегменте у "Ансата", трудно. "Ведь кому-то приятнее лететь на большом вертолете (есть на это финансовые средства), кому-то — на более компактном и более, можно сказать, душевном и приятном. То же самое относится и к бизнес-джетам. Поэтому в этом сегменте говорить о конкуренции не совсем правильно, — считает Гусаров. — Тут конкуренция, скорее, у дизайнерских бюро, которые предлагают различные варианты исполнения на той платформе, на которой пожелает заказчик".
Главред Avia.ru не исключает и того, что когда будет доведен до серии многоцелевой вертолет Ка-62 (впервые принимает участие в летной программе МАКС-2019 — прим. ТАСС), то и Aurus можно будет увидеть на его базе. "И это уже будет такой полноценный лимузин в небе — с еще большим комфортом. Ведь проект Aurus подразумевает различные назначения. Поэтому если брать эти два проекта — они могут стать очень хорошим дополнением", — заключает Гусаров.
Авиационные специалисты подчеркивают, что "Ансат" — достаточно экономичная машина, эксплуатация которой обходится дешевле зарубежных аналогов. Он массовый, достойный и надежный, и главное — работает на популяризацию всей вертолетной техники России.
Роман Азанов
ТАСС благодарит за предоставленные фотоматериалы пресс-службу холдинга "Вертолеты России"