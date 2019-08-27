"Ансат" в стиле Aurus. В России создан вертолет премиум-класса

На международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском впервые представлен вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Дизайн-проект салона создан специалистами холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Новинка ориентирована на рынок корпоративных и VIP-перевозок. Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. "Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника, созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта. В качестве основы не случайно выбран "Ансат" — это передовой вертолет, который уже оценили по достоинству не только в России, но и за рубежом. Новая модификация подтверждает многоцелевой характер вертолета и большой потенциал для его трансформации в интересах разных заказчиков", — сказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.

"В тесном взаимодействии с коллегами из НАМИ нам удалось реализовать этот проект в максимально сжатые сроки — разработка интерьера началась в апреле 2019 года, сразу после утверждения дизайн-проекта. Уверен, что "Ансат" станет достойным дополнением к линейке Aurus, и в скором времени, по завершении испытаний, мы готовы будем принять заказы на новую машину", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. Главная "фишка" Отличия от обычного вертолета типа "Ансат" — в салоне, который обеспечивает максимально комфортную перевозку до пяти пассажиров. Разработчики отмечают, что при его разработке проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами для отработки эргономических решений. Также использовалось компьютерное моделирование. В холдинге "Вертолеты России" отмечают, что вертолет "Ансат" обладает самой большой кабиной в своем классе, что в сочетании с дизайнерскими решениями обеспечивает увеличенное пространство над головой и по бокам пассажиров. Салон шире, выше и больше по объему, что создает необходимый комфорт, который будет по достоинству оценен VIP-пассажирами.

Отмечу, что это не просто новый салон, а принципиально новый подход к сегменту корпоративных перевозок — в конструкцию вертолета было внесено более десяти изменений для повышения эргономики Андрей Богинский глава холдинга "Вертолеты России"

В отделке используется кожа и шпонированный алюминий. Интерьер кабины экипажа также отличается от классического. Цветовая гамма соответствует пассажирскому салону, в отделке использованы кожаные элементы.

На "Ансат" Aurus установлена светозащитная система с сенсорным управлением — эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, также предусмотрены USB-разъемы для зарядки гаджетов пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин отметил, что опыт, который был наработан российскими специалистами в области инжиниринга, дизайна и маркетинга при создании автомобиля Aurus, позволил за короткий срок создать продукт, который соответствует самым высоким мировым стандартам. "Коллаборация с холдингом "Вертолеты России" является первым шагом к выводу бренда Aurus за рамки автомобилестроения", — добавил он. Конструктивные особенности Сам "Ансат" выпускается на мощностях Казанского вертолетного завода с 2013 года и представляет собой легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Максимальная взлетная масса машины достигает 3,6 тонны, при этом "Ансат" может перевозить более 1,2 тонны полезного груза либо семь-восемь пассажиров. Отдача каждого мотора составляет 630 л. с., что позволяет вертолету разгоняться до максимальных 275 км/ч.

' Холдинг "Вертолеты России"'

По мнению разработчиков, в вертолете сбалансированно сочетаются традиционные и новаторские технические решения. Именно он отличается самой большой в своем классе грузовой кабиной (8 м3 ) и возможностью быстро изменять компоновку салона. Его конструкция позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. Вертолет сертифицирован для применения с медицинским модулем и может эксплуатироваться в температурном диапазоне от –45 до +50 градусов по Цельсию. Успешно были завершены высокогорные испытания "Ансата", подтвердившие возможность его работы на высотах до 3,5 тысячи метров. Машина имеет высокий конструктивный уровень безопасности. Пилотажно-навигационный комплекс и бортовое оборудование вертолета включают информационную систему, многофункциональные индикаторы и систему предупреждения об отказах. По данным разработчиков, в "Ансате" применена цельнометаллическая конструкция фюзеляжа, композиционные материалы в несиловых элементах и стеклопластиковые лопасти. Бесшарнирная втулка несущего винта обеспечивает высокий уровень управляемости и значительное снижение эксплуатационных расходов.

В настоящее время российские операторы эксплуатируют более 80 вертолетов, в том числе 20 в медицинской конфигурации. Есть спрос и на мировом рынке винтокрылых машин. Уже имеется контракт на поставку 20 "Ансатов" в Китай. По словам главы "Вертолетов России", общий объем портфеля заказов на машину составляет порядка 100 единиц. Массовый, достойный и надежный Именно этими уникальными конструктивными особенностями и удачной эксплуатацией обусловлен выбор "Ансата" для бренда Aurus, считает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Эта платформа самая современная. Хорошо себя показала за годы эксплуатации. Вертолет тихий, комфортный. Даже просторный по сравнению с одноклассниками — у него большая кабина. Я лично знаю, что все те, кто его эксплуатируют для медицинской эвакуации и других перевозок, все им довольны Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

По его мнению, выбор "Ансата" связан еще и с тем, что в России все вертолеты в основном относятся к тяжелому классу. "Такие машины, как Ми-8 или Ми-26, можно условно назвать автобусами и грузовиками, — рассказывает Гусаров. — Поэтому если сопоставлять автомобиль Aurus, то из вертолетов ближе к нему "Ансат". Причем он, наверное, все же ближе к представительскому классу, если, например, брать размерность вертолета".

Примечательно, что в этом году на "Ансатах" были организованы пассажирские перевозки на авиасалон МАКС из хелипарка "Подушкино". Раньше можно было только представить, как за 20 минут оказаться в самом центре выставки без пробок и переполненных электричек. Теперь появилась возможность оценить комфорт и скорость нового вида транспорта. "Я думаю, что бизнесмены и крупные корпорации, которые будут приобретать автомобиль Aurus, вполне могут в качестве хорошего дополнения приобрести и вертолет такого же типа или просто пользоваться им под заказ. Из машины пересаживаться в такой же комфортный и приятный глазу вертолет представительского класса, каким теперь является "Ансат", — говорит главный редактор Avia.ru.

Об Aurus На сегодняшний день модельный ряд автомобилей включает седан и лимузин Aurus Senat, минивэн Arsenal и парадный кабриолет (этот автомобиль впервые провез министра обороны РФ Сергея Шойгу на параде Победы 9 мая 2019 года), а позже линейка пополнится внедорожником Komendant. Также проходит заводские испытания мотоцикл. В настоящее время автомобили Senat и Arsenal эксплуатируются в кортеже главы государства. Серийное производство машин Aurus начнется в 2021 году на площадке Sollers в Алабуге, где будут созданы мощности для выпуска 5 тыс. автомобилей в год. В феврале 2019-го бренд Aurus был представлен на Женевском автосалоне. Продолжение

Есть ли конкуренты у "Ансата"? По мнению Гусарова, вертолетостроение подразумевает наличие некой платформы (например, как "Ансат"), а уже на ее базе выстраивается машина различного назначения: она может быть и транспортной, и медицинской, и военной, и так далее. "Все зависит от состава оборудования, которое там будет. Поэтому вертолеты бизнес-уровня оборудуются на базе различных платформ. В том числе есть президенты ряда стран, летающие на вертолетах Ми-8 с VIP-салонами. И при этом он не перестает быть Ми-8", — говорит эксперт.

Поэтому говорить о том, какие конкуренты в этом сегменте у "Ансата", трудно. "Ведь кому-то приятнее лететь на большом вертолете (есть на это финансовые средства), кому-то — на более компактном и более, можно сказать, душевном и приятном. То же самое относится и к бизнес-джетам. Поэтому в этом сегменте говорить о конкуренции не совсем правильно, — считает Гусаров. — Тут конкуренция, скорее, у дизайнерских бюро, которые предлагают различные варианты исполнения на той платформе, на которой пожелает заказчик".