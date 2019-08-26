Власти Петербурга ожидают в 2020 году увеличения дефицита бюджета города на 14,8%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на следующий год планируется в объеме 46,5 млрд рублей, что на 14,8% больше ожидаемого показателя этого года (40,5 млрд рублей). Такие данные содержатся в материалах председателя городского комитета Алексея Корабельникова, представленных на первом из серии рабочих совещаний по подготовке проекта закона о бюджете.

"Объем доходов бюджета Петербурга на 2020 год - 665 млрд рублей, расходов - 711,5 млрд рублей, дефицит - 46,5 млрд рублей <...> Дефицит 2019 года - 40,5 млрд рублей", - говорится в материалах.

Таким образом, в случае утверждения указанных параметров объем дефицита в следующем году вырастет на 14,8%.

При этом в 2021 году власти планируют снизить дефицит до 36,4 млрд рублей, доходы ожидаются на уровне 727,2 млрд рублей, расходы - 763,6 млрд рублей, В 2022 году ожидается, что объем дефицита будет снижен до 23,2 млрд рублей, доходы запланированы в размере 774,5 млрд рублей, расходы - 797,7 млрд рублей.

На 2019 год доходы городского бюджета ожидаются на уровне 629,6 млрд рублей, расходы - 670,1 млрд рублей.