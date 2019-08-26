{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и более динамичным

Президент отметил медленный рост реальных доходов россиян
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым добиться более устойчивого и динамичного роста экономики. Такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам.

На эту тему

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", - сказал он.

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%. Он призвал участников совещания обсудить необходимые меры для интенсификации роста экономики.

Глава государства заявил, что обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения. "Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - сказал российский лидер, открывая совещание по экономическим вопросам. 

Президент заметил, что наблюдаются и положительные факторы. В частности, по его словам, инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. "Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", - подчеркнул он.

Путин предложил участникам совещания высказать свои соображения о том, какие конкретные шаги необходимо предпринять для повышения доходов граждан и в целом придания более устойчивой динамики роста экономики. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаВайно, Антон ЭдуардовичБелоусов, Андрей РэмовичОрешкин, Максим Станиславович
Трамп не исключил, что отложит введение пошлин на китайские товары
Ранее американский президент заявил, что приветствует готовность Китая к продолжению диалога по торговле
Читать полностью