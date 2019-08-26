Путин потребовал сделать экономический рост в стране более устойчивым и более динамичным

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым добиться более устойчивого и динамичного роста экономики. Такую задачу он поставил на совещании по экономическим вопросам.

"Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", - сказал он.

Путин напомнил, что за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7%, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях - 2%. Он призвал участников совещания обсудить необходимые меры для интенсификации роста экономики.

Глава государства заявил, что обеспокоен медленным ростом реальных доходов населения. "Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - сказал российский лидер, открывая совещание по экономическим вопросам.

Президент заметил, что наблюдаются и положительные факторы. В частности, по его словам, инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. "Сейчас она примерно 4,5% в годовом выражении", - подчеркнул он.

Путин предложил участникам совещания высказать свои соображения о том, какие конкретные шаги необходимо предпринять для повышения доходов граждан и в целом придания более устойчивой динамики роста экономики. Во встрече приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

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