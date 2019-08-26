Меркель высказалась за устранение торговых разногласий с США

БИАРРИЦ /Франция/, 26 августа. /ТАСС/. ЕС и США должны урегулировать разногласия в торговых отношениях, то же самое касается и торговли США с Китаем. Об этом заявила в понедельник в Биаррице канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

По ее словам, Брюсселю и Вашингтону нужно продолжить переговоры по этой тематике "как можно быстрее". "Думаю, мы должны найти решение", - сказала она. "Мы были бы рады, если бы удалось договориться США и Китаю, - продолжила Меркель. - Это было бы в наших интересах".

США и Евросоюз ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий производимых ими товаров весной и летом прошлого года. Сейчас ЕС пытается избежать введения новых американских пошлин на автомобили европейского производства.

Регулярные переговоры на торговую тематику ведут также КНР и США. Предыдущий, 12-й раунд , прошел в Шанхае 30-31 июля. Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.