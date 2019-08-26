Город Цюнхай на востоке Хайнаня становится центром глобальной экономической деятельности

ХАЙКОУ /Китай/, 26 августа. /ТАСС/. Город Цюнхай в восточной части курортного острова Хайнань активно участвует в глобальных экономических процессах, привлекая инвесторов и туристов со всего мира. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", этот населенный пункт, в соответствии с государственным планом, станет важным звеном в создании зоны и порта свободной торговли.

"Здесь осуществляют бизнес сотни предпринимателей из Тайваня, которые вложили в местную экономику уже более 600 млн юаней (свыше $85 млн). Мы верим, что у Цюнхая большое будущее", - отметил президент Ассоциации тайваньских компаний-инвесторов в Цюнхае Чэнь Жуймин. По его словам, за последние годы благодаря содействию Тайваня в этой части Хайнаня были проложены новые автодороги, динамично развивается отрасль международной логистики.

Цюнхай активно налаживает контакты с другими странами и регионами мира. Только в 2018 году город провел около 400 конференций, в которых приняли участие свыше 167 тыс. человек. Доходы от проведения здесь выставок составили около 200 млн юаней ($28,3 млн).

Только за первую половину года власти привлекли 28 млн юаней ($3,9 млн) в развитие банановых плантаций Цюнхая, еще 4,6 млн юаней ($652 тыс.) инвестировали в отрасль по выращиванию перца, 3,2 млн юаней ($453 тыс.) - в строительство водохранилища, потребность в котором резко возросла из-за расширения орошаемых территорий. Базирующиеся в Цюнхае китайские компании инвестируют в сельское хозяйство Камбоджи, где в ближайшее время появится хайнаньская трансграничная аграрная демонстрационная зона для выращивания тропических фруктов.

В целях активизации международных контактов, развития местной туристической и медицинской индустрии Цюнхай активно использует бренд "Боао" - по названию всемирно известного городка, находящегося в его административно-территориальной юрисдикции. Ежегодно весной там проводится Азиатский экономический форум с участием глав государств и правительств, известных политических деятелей и бизнесменов.

Население Цюнхая достигает 515 тыс. человек, в то же время только за 2018 год он принял свыше 4,3 млн туристов. Объем торговли города с внешним миром за тот же период превысил $6,1 млн.