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Инвестиции в ремонт пассажирских платформ СКЖД составили 58 млн рублей

Основные работы проводились на объектах в Краснодарском и Минераловодском регионах магистрали

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Инвестиции в капитальный и текущий ремонт пассажирских платформ Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2019 года составили более 58 млн рублей, следует из сообщения РЖД.

Основные работы проводились на объектах Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств в Краснодарском и Минераловодском регионах магистрали.

Текущий ремонт пассажирских платформ завершился на станциях Чемитоквадже, Зеленокумск, Баканская и продолжается на станциях Григорополисская и Олимпийская деревня.

Капитальный ремонт запланирован на 10 объектах, на семи из которых работы уже начались.

Также в текущем году предусмотрена реализация инвестиционной программы ОАО "РЖД" в объеме более 116 млн рублей, включающей проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции платформ на участке Ростов - Лихая в Ростовском регионе СКЖД и проектирование вокзала на станции Минутка Минераловодского региона.

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