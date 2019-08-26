Власти Башкирии намерены увеличить субсидии Utair почти вдвое с 2020 года

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Власти Башкирии со следующего года намерены увеличить субсидирование полетов авиакомпании Utair из уфимского аэропорта на 80 млн рублей. На данный момент в бюджет на эти цели заложено более 100 млн рублей, сообщил журналистам в понедельник председатель Госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов.

"В бюджете республики на следующий год предусмотрено финансирование на субсидирование [рейсов Utair] более 100 млн рублей, мы в Гострансе считаем, что этого недостаточно, и буквально сегодня будет обсуждаться дополнительное субсидирование на сумму 80 млн рублей", - рассказал он.

Это нужно для развития уфимского воздушно-транспортного узла как хаба, обсуживающего транзитных пассажиров, путешествующих из Сибири в центральные и южные регионы России. "В настоящее время субсидируется восемь рейсов, но географию полетов предполагается расширить", - добавил он.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).