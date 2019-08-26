Дагестанское оборонное предприятие представит четырехместный самолет на МАКС-2019

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Дагестанский оборонный "Концерн Кизлярский электромеханический завод" (Концерн КЭМЗ) представит на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте кизлярской администрации.

"Концерн КЭМЗ" представит на международном авиационно-космическом салоне МАКС свои разработки, в том числе и многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411. Самолет совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института и построен на базе кизлярского предприятия", - говорится в сообщении.

Самолет является аналогом ряда европейских и американских машин. Он имеет прочную алюминиевую конструкцию, обшитую сверхлегким композитным материалом. МАИ-411 может применяться в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме. Заправлять его можно недорогим топливом.

"Реализация по созданию самолета МАИ-411 началась около трех лет назад, общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей. Взлетная масса самолета составляет 1250 килограммов, он может совершать полет на крейсерской высоте до 3 тыс. метров на расстояние 1,5 тыс. километров максимальной нагрузкой", - отмечается в тексте. Также концерн представит бортовое оборудование и другую спецтехнику.

Международная аэрокосмическая выставка МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме центральной испытательной базы страны - ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году и регулярно проходит раз в два года. Цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости авиарынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.