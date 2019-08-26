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Аграрии Ростовской области собрали более 11 млн тонн зерна в 2019 году

По словам первого замгубернатора региона Виктора Гончарова, высоких показателей достигли, несмотря на неблагоприятные погодные условия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Аграрии Ростовской области в этом году собрали почти 11,2 млн тонн зерновых, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров.

"В этом году хозяйства Ростовской области собрали 11 млн 174 тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что на 8% больше прошлогодних показателей, и таким образом заняли первое место среди российских регионов", - сказал Гончаров.

По его словам, в этом году аграриям удалось достичь высоких показателей, несмотря на неприятные климатические условия. "В текущем году климатические условия были очень жесткими для созревания и уборки урожая: когда нужен был дождь, его не было, а когда аграрии приступили к жатве, пошли дожди", - уточнил он.

Впереди у аграриев Ростовской области сбор урожая пропашных и поздних зерновых культур. Его результаты будут известны в октябре. Одновременно с уборкой поздних культур начнется и озимый сев.

По данным областного правительства, с 2019 года в Ростовской области началась работа по реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Она включает 34 проекта общим объемом инвестиций 191 млрд рублей, треть из которых уже находится на начальной стадии реализации.

Теги
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