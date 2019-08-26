Глава Башкирии рассказал Путину о планах французской компании делать сыр в республике

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Башкирские аграрии выступают против отмены продуктового эмбарго, введенного в ответ на санкции против РФ. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Французская компания Savencia у нас начала строить предприятие по производству мягких сыров, чего не было. Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой", - рассказал врио главы региона. Путин поинтересовался, идет ли речь о влиянии ограничительных мер, которые были введены Россией в ответ на санкции против РФ. Хабиров ответил утвердительно. "Селяне так и говорят: держитесь там, держите эти санкции, потому что на самом деле это, правда, работает", - сказал врио главы республики.

"Это не санкции, это ответные меры", - поправил Хабирова Путин.

Как сообщала в июле пресс-службы врио главы Башкирии, предприятие по производству сыра, в которое группа компаний Savencia Fromage & Dairy инвестирует порядка 2 млрд рублей, начнет работу осенью 2020 года. Savencia Fromage & Dairy создана в 1956 году, занимает четвертое место в мире и второе во Франции по производству сыра. Компания имеет производственные филиалы в 30 странах.

Создание ОЭЗ

Врио главы Башкирии также сообщил президенту о планах по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) в регионе.

"Так получилось, что все те субъекты Российской Федерации, которые нас окружают, имеют особую экономическую зону. У нас не было особой экономической зоны, и мы сейчас работаем над тем, чтобы появилась особая экономическая зона, - рассказал он главе государства. - Нас поддерживает правительство - в сентябре мы подаем документы".

По словам Хабирова, в республике в настоящий момент действует пять территорий опережающего социально-экономического развития. "Мы работаем над наполнением резидентов. Обратите внимание, у нас вся география - юг, север, восток - и мы сейчас работаем", - подчеркнул он.

Хабиров также доложил Путину о снижении уровня безработицы и росте объема инвестиций в основной капитал в республике.