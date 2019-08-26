СМИ: политика Трампа приведет к утрате компаниями США важных сегментов рынка Китая

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Крайне противоречивая и не в меру настойчивая политика президента США Дональда Трампа может привести к утрате американскими компаниями важных и прибыльных сегментов рынка КНР. Такую точку зрения высказали в понедельник обозреватели газеты Global Times.

"Экономические связи между Китаем и Соединенными Штатами постепенно ослабевают. Если подобная тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, произойдет изменение в глобальной структуре производства, - говорится в редакционной статье издания. - Вывод американского производства за пределы КНР будет лишь означать передачу важного рынка конкурентам, в итоге компании США понесут максимальные потери".

Обозреватели газеты полагают, что при сложившейся мировой конъюнктуре "ни одно государство более не может пренебрегать Китаем". "Разрыв экономических контактов с КНР лишь нанесет вред инициирующей стороне: угрозы предпринять такие шаги уже не следует считать козырем, используя который можно увеличить давление на Пекин", - подчеркивают они.

Как отмечается в статье, китайские власти уверены в привлекательности национального рынка, масштабы которого не могут не заинтересовать транснациональные компании. Авторы напоминают, что КНР продолжает выступать в качестве ключевого центра в глобальном производстве и одновременно имеет огромный потребительский потенциал.

"Китай может не напрягаться [по поводу резких заявлений Белого дома]. Вне зависимости от того, что говорят в Вашингтоне, Пекин должен продолжать политику открытости и не выступать с инициативой по вытеснению американских предприятий [с китайского рынка]. При такой позиции ни одна страна не будет в состоянии поставить КНР на колени и заставить ее потерять ориентир [в развитии]", - подытожили политологи издания.

20 августа Трамп заявил, что корпорация Apple должна перенести производство из Китая. По словам президента Соединенных Штатов, за последние полтора месяца КНР потеряла $2 млрд только из-за того, что зарубежные компании перемещают свои заводы в страны, против которых США не применяли таможенные пошлины.