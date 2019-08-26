{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: Кения впервые в своей истории поставила на экспорт партию нефти

Партию на международном аукционе приобрела китайская компания за $12 млн

ПРЕТОРИЯ, 26 августа. /ТАСС/. Кения отгрузила на мировой рынок сырую нефть в первый раз в своей истории, войдя в группу стран - экспортеров нефти. Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse (AFP).

"Это поворотный момент в истории Кении", - заявил президент страны Ухуру Кеньятта, выступая на торжественной церемонии в порту Момбаса в связи с отправкой первого танкера с кенийской нефтью. Президент также развернул национальный флаг на борту танкера, который взял на борт 200 тыс. баррелей нефти.

Первая партия кенийской нефти куплена на международном аукционе китайской компанией за $12 млн, она направляется на переработку в Малайзию.

Нефть была обнаружена в Кении в 2012 году. Первое из найденных месторождений находится на западе страны в долине Локичар. Его запасы оцениваются в 560 млн баррелей извлекаемой нефти. Сейчас страна производит 80 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Между тем новейшие геологические исследования показывают, что Локичар может быть частью огромной нефтяной провинции, которая расположена на протяжении всей Большой рифтовой долины - континентального хребта, пресекающего Кению с севера на юг.

Теги
Кения
Бизнес-омбудсмен предложил Путину запретить вменение статьи 210 УК по экономическим делам
По словам Бориса Титова, обычно эта статья дополнительно вменяется, когда нужно продлить сроки предварительного следствия или преодолеть ограничения на избрание меры пресечения для предпринимателей
Читать полностью